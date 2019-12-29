شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يتحدث عن غيابات الأهلي وتأثيرها على الفريق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي،إن الجهاز الفني لديه حلول فنية لتعويض غياب أي لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، في ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أي غيابات عن صفوف الفريق؛ بسبب ضغط المباريات الناتج عن ضيق الوقت ما بين المشاركة في بطولتي الدوري الممتاز ودوري أبطال إفريقيا.

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وأضاف المدير الفني، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي، أن الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وأن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل في كل مركز داخل صفوف الفريق.

وأشار فايلر إلى أن تركيز الجهاز منصب على مواجهة مصر المقاصة في الدوري، بعدما أغلق الفريق ملف دوري الأبطال الإفريقي عقب الفوز مساء السبت على بلاتينيوم بطل زيمبابوي بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأوضح فايلر أن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي تقام في زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، سيتم الترتيب لها كما هو معتاد قبل مواجهات الفريق في المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة فيما يتعلق بموعد السفر بسبب الأجواء في زيمبابوي والتي يرى أنها أجواء طبيعية ومثالية في كرة القدم.