شكرا لقرائتكم خبر عن آخرها أمام بلاتينيوم.. 10 ثنائيات أحرزها وليد سليمان في مسيرته الكروية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

استطاع وليد سليمان، نجم فريق الكرة بالنادي الأهلي، من حسم النقاط الثلاثة لفريقه في مواجهة بلاتينيوم بطل زيمبابوي، بمنافسات الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية من خلال تسجيل هدفي الانتصار للمارد الأحمر.

الأهلي برفقة كل من الهلال السوداني والنجم الساحلي لكل منهم 6 نقاط لتشتعل المجموعة مع نهاية الجولة الثالثة، في حين تذيل بلاتينيوم المجموعة بلا رصيد من النقاط.

وسجل وليد سليمان الثنائية العاشرة له في مسيرته الكروية مع جميع الأندية التي لعب بقميصها، حيث نرصد ثنائيات «الحاوي» خلال السطور التالية.

في موسم 2007-2008 استطاع وليد سليمان حسم مباراة من العيار الثقل لفريقه في ذلك الوقت بتروجت على حساب الإسماعيلي بالدوري الممتاز، حيث تكفل بإحراز ثنائية الفريق البترولي.

وفي موسم 2008-2009 عادت ثنائيات الحاوي في مباراة بتروجت والمصرية للاتصالات بمسابقة الدوري الممتاز، ومباراة حسمها بتروجت بنتيجة 2/1.

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ويفض وليد سليمان اشتباك إنبي وحرس الدوري بالدوري بعد مباراة ماراثونية ويرجح كفة إنبي بتسجيل هدفين لتنتهي المباراة لمصلحة فريقه بنتيجة 3/2 بمنافسات الدوري موسم 2010-2011.

وبقميص الأهلي يسجل سليمان ثنائية بالدوري في شباك اتحاد الشرطة ومباراة يحسمها الفريق الأحمر بنتيجة 3/1 بمنافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2014-2015.

تتواصل ثنائيات وليد سليمان ويسجل «الحاوي» هدفين في شباك النصر للتعدين ليمنح الفريق الأهلاوي انتصاراً جديداً بمنافسات الدوري الممتاز موسم 20106-2017.

ثنائيات الحاوي امتدت بقميص الأهلي خلال مشوار الفريق بالبطولات القارية، فسجل هدفين من أصل 4 أمطر بهم المارد الأحمر شباك ضيفه تشيلسي الغاني بمرحلة المجموعات لدوري الأبطال 2012.

كما دون سليمان اسمه ضمن هدافي الأهلي بالدور النهائي لرابطة دوري أبطال أفريقيا من خلال زيارة شباك الترجي التونسي مرتين في ذهاب نهائي نسخة 20018 بملعب برج العرب بالإسكندرية ليفوز بطل مصر بنتيجة 3/1.

وتستمر ثنائيات سليمان ويقود الأهلي لفوز أفريقي جديد جاء على حساب بلاتينيوم الزيمبابوي بالجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا بنسختها الجارية مسجلاً هدفي الفوز.