شكرا لقرائتكم فايلر: قادرون على تعويض غياب أى لاعب.. ومواجهة المقاصة الأهم حاليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال السويسري أن الفريق لا يعاني من أي مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقاصة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وأن الجهاز الفني قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل في كل مركز داخل صفوف الفريق.
وأوضح فايلر أن مباراة الأهلي أمام بلاتينيوم التي تقام في زيمبابوي يوم 11 يناير المقبل في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، سيتم الترتيب لها كما هو معتاد قبل مواجهات الفريق في المباريات التي تقام خارج مصر، خاصة فيما يتعلق بموعد السفر بسبب الأجواء في زيمبابوي والتي يرى أنها أجواء طبيعية ومثالية في كرة القدم.
صعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوي بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفي الدقيقة 70 من ضربة جزاء.
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