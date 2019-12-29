شكرا لقرائتكم محمود علاء لـ سعد سمير بعد إصابته: العزيمة والإصرار أهم سلاح لعودتك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل حرص محمود علاء مدافع الزمالك ومنتخب مصر الاول على مواساة زميله الدولي سعد سمير لاعب الأهلى والمنتخب جراء الاصابة اتلى تعرض لها .
ونشر علاء صورة سعد سمير معلقا عليها عبر حساب الرسمي على موقع التدونيات القصيرة توتير : "في الإصابات العزيمة والاصرار أهم سلاح لعودتك سريعا للملعب .. وأنت رجل قوى وستعود بإذن الله أقوى من الأول .. ألف سلامه يا سعد".
وخرج سعد سمير من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا أمس التى قاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، ويُنهي مسئولو الاهلي حالياً إجراءات سفر سعد سمير إلى المانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة لأجراء جراحة أكيلس بعدما أثبتت الأشعة أصابة اللاعب خلال مباراة
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