شكرا لقرائتكم رمضان صبحى ينتظم فى البرنامج العلاجى بجلسات العلاج الطبيعى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في البرنامج العلاجي، بعد حصوله على راحة أمس بالتنسيق مع الجهازين الإداري والطبي بالنادي، ويخضع صبحي لبرنامج علاجي حيث يخوض المرحلة الأولى التي تشتمل على جلسات العلاج الطبيعي، على أن يبدأ في المرحلة الثانية بعد التعرف على نسبة التئام التمزق..وكان الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قد أعلن في وقت سابق عن غياب رمضان صبحي، فترة تصل إلى 6 أسابيع بعد الأشعة التي أجراها والتي كشفت عن تعرضه لتمزق في العضلية الخلفية.

يؤدى رمضان صبحي لاعب الأهلي، برنامجا علاجيا طبيعيا لمدة 12 يوماً قادمة للتعافي من إصابته في العضلة الخلفية، وينتهي نجم الأحمر من البرنامج بعد 12 يوما حتى يخوض البرنامج التأهيلي، حيث أوضح طبيب الأهلى أن اللاعب سيجري "سونار" على العضلة الخلفية بعد أسبوعين للاطمئنان على حالته. ويعاني رمضان صبحي من إصابة بتمزق في العضلة الخلفية تعرض لها أثناء مشاركته في أحد تدريبات الفريق الأخيرة.

ويحقن الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، رمضان صبحي نجم هجوم الفريق بالبلازما ضمن برنامجه العلاجي، للتعافي من الإصابة، وأرسل رمضان صبحي الأشعة التي أجراها والتقرير الطبي لأحد الأطباء الألمان المتخصصين للتأكد من صحة التشخيص، ووضع البرنامج العلاجي المناسب خلال المرحلة المقبلة تمهيداً لعودته من جديد للتدريبات، وتعرض رضمان صبحي للإصابة أثناء مشاركته فى تدريبات الفريق قبل عشرة أيام تقريباً.

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ويبدأ فريق الاهلي اليوم، الأحد، على ملعب التتش بالجزيرة، استعداداته لمواجهة مصر المقاصة، المقرر لها الأربعاء المقبل فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز، حيث أغلق الجهاز الفنى ملف مباراة بلاتينيوم ، وقرر الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر إقامة مران الفريق اليوم في الواحدة ظهرًا وصعد فريق الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، حيث سجل الثنائية الحمراء وليد سليمان في الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة، وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.