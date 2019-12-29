"الطقس" و "روزنامة الفيفا" يغيران موعد إقامة كأس أمم إفريقيا 2021









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد حسم موقفه بشكل نهائي حيال تغيير موعد إقامة بطولة كأس أمم إفريقيا المزمع إنطلاقها في الكاميرون عام 2021 في انتظار الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الاجتماعات التي سيعقدها الفترة المقبلة.

وبحسب ما اورده موقع "افريك سبور" فإن الملغاشي احمد احمد رئيس الاتحاد الإفريقي قد أكد استحالة إقامة البطولة خلال فترة الصيف والتي تم تحديدها سلفا في الفترة من 11 شهر يونيو وحتى 7 من شهر يوليو من عام 2021 على غرار الدورة السابقة التي استضافتها مصر الصيف الماضي (اول دورة تقام صيفاً).

ويبرر اتحاد اللعبة القاري استحالة إقامة النسخة القادمة من البطولة الإفريقية صيفاً بسبب الطقس الحار الذي تعرف به الكاميرون في هذه الفترة ، خاصة و ان اغلب مباريات البطولة سوف تلعب عصراً أو مساء، حيث تنخفض درجة الحرارة كثيراً في بلدان البحر الأبيض المتوسط.

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كما أن إقامة بطولة كأس العالم للأندية بصيغتها الجديدة في فصل الصيف بداية من عام 2021 كان لها تأثير واضح ، ما أجبر الاتحاد الإفريقي على مراجعة حساباته في تحديد تاريخ بطولة الأمم الإفريقية التي اصبحت تائهة بين ثنايا اجندة "الفيفا".

ويجد الاتحاد الإفريقي صعوبة كبيرة في إيجاد تاريخ آخر يتناسب مع الروزنامة الدولية للاتحاد الدولي لإقامة كأس أمم إفريقيا في ظل استحالة العودة إلى شهر يناير الذي سيتزامن في عام 2021 مع مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 ، وذلك بسبب تغيير موعد إقامة المونديال من فصل الصيف إلى فصل الشتاء بسبب الأجواء في قطر التي ستستضيف العرس العالمي .

وبحسب المصادر، فإن الاتحاد القاري يدرك أيضاً صعوبة إقامة كأس أمم إفريقيا في شهر مارس في ظل رفض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها الإفارقة خوض منافسات البطولة مع منتخباتهم الوطنية ، خاصة بعدما رفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات إلى 24 منتخباً.

يشار الى أن الاتحاد الإفريقي قد يلجأ إلى تأجيل بطولة كأس أمم إفريقيا بسبب كثافة الاجندة الدولية بمختلف الاستحقاقات ، وذلك من خلال تغيير موعد إقامتها إلى بداية عام 2022 لتلعب شهر يناير في حال حظي هذا الموعد بموافقة رسمية من مختلف الجهات و الأطراف المعنية.