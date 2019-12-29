مانشستر سيتي يحصد أعلى رصيد نقطي خلال السنوات العشر الماضية









اسماء السيد - فرض نادي مانشستر سيتي نفسه كأقوى منافس على لقب الدوري الإنكليزي خلال السنوات العشر الماضية بتسجيله نتائج إيجابية جعلته يحصد اعلى رصيد من النقاط في البطولة .

ومنذ انتقال ملكية النادي إلى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان ، فقد نجح مانشستر سيتي في قلب الطاولة على كبار الأندية في بلاده ، وأصبح احد ابرز و اقوى اضلاعها بعدما حقق لقب البطولة اربع مرات ليكون أكثر الأندية تتويجاً باللقب منذ عام 2010 .

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن مانشستر سيتي حصد 815 نقطة من 379 مباراة، بعدما سجل 250 انتصاراً و 65 تعادلاً وخسارة 64 مباراة ، حيث يعتبر موسم (2017-2018) من افضل مواسمه على الإطلاق، حقق خلاله اللقب برصيد 100 نقطة في إنجاز تاريخي.

وتراجع نادي مانشستر يونايتد الى المركز الثاني ، بعدما عجز عن تجاوز المرحلة الانتقالية التي اعقبت اعتزال مدربه الشهير الإسكتلندي السير اليكس فيرغسون عام 2013.

وعلى الرغم من تراجع نتائج "اليونايتد" إلا انه تفوق على بقية الأندية الكبرى ، رغم انه اكتفى بلقبين فقط في عامي 2011 و 2013 ، حيث حصد 741 نقطة خلال 378 مباراة ، كسب منها 218 مباراة وتعادل في 87 مباراة ، بينما خسر 73 مباراة.

وحل تشيلسي ثالثاً برصيد 737 نقطة جمعها من 378 مباراة ، بعدما انتصر في 219 مباراة ، بينما تعادل في 80 مباراة ، وخسر 79 مباراة ، ليحقق اللقب ثلاث مرات أعوام 2015 و 2017 و 2010.

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وتؤكد الأرقام بأن ليفربول رغم انه لم يحقق اللقب ، إلا انه كان احد ابرز الفرق في البطولة ، و رصيده انطلق في منحنى تصاعدي ، حيث حصد 704 نقاط من 377 مباراة ، بعدما فاز في 204 مباريات و تعادل في 92 مباراة ، وخسر 81 مباراة ، مكتفياً بالحلول في المركز الثاني مرتين في انتظار تتويجه باللقب هذا الموسم بعد تصدره جدول ترتيب بفارق شاسع عن أكبر ملاحقيه.

وبدوره نادي أرسنال سجل تراجعاً ملحوظاً مقارنة برصيده ونتائجه في التسعينات ، حيث حل في المركز الخامس برصيد 701 نقط نالها خلال 379 مباراة ، إذ كسب 205 مباريات وتعادل في 86 مباراة ، فيما خسر 88 مباراة ، ليفشل بإحراز اللقب ، مكتفياً هو الآخر بوصافة حققها مرة واحدة بشق الأنفس .

وضمن نادي توتنهام هوتسبير تواجده ضمن الكبار في السنوات العشر الماضية، بعدما حقق نتائج جيدة خلالها جعلته منافساً قوياً على لقب الدوري الممتاز ، حيث جمع 699 نقطة خلال 378 مباراة ، بعدما حقق 205 انتصارات و 84 تعادلاً ، بينما خسر 89 مباراة ، مع الإشارة الى أنه نجح في نيل المركز الثاني بموسم (2016-2017).

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