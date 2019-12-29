رونالدو يكشف: كأس أمم أوروبا أهم لقب حققته في مشواري الكروي









اسماء السيد - كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي بأن كأس أمم أوروبا الذي أحرزته بلاده عام 2016 يعتبر اللقب الأهم بالنسبة له ، بين الألقاب العديدة التي توج بها خلال مسيرته الطويلة والتي بلغ رصيده منها نحو 30 لقباً في مختلف المسابقات مع منتخب البرتغال والأندية التي ارتدى قمصانها.

وكان منتخب البرتغال قد تغلب على منتخب فرنسا في نهائي كأس أمم أوروبا 2016 بهدف دون رد سجله إيدرزيتو أنطونيو ماكيدو لوبيس في الدقيقة 109 .

وأوضح رونالدو في مقابلة مع موقع "جوول" قائلاً :" كأس أمم أوروبا مع منتخب البرتغال هو الاكثر اهمية بالنسبة لي حتى الآن من بين الألقاب التي حققتها في مشواري الرياضي".

Advertisements

ثم اضاف واصفاً شعوره بعد نهاية المباراة امام فرنسا بقوله :" لقد كانت ليلة لا تصدق ولا تنسى ، فقد بكيت فيها وصرخت وعانيت لدرجة انني اصبت بحالة جفاف اجبرتني على شرب كأس من الكحول قبل ان اتذكر سريعاً بأنه علي أن لا أفعل ذلك".

وزاد رونالدو مؤكداً :" لقد كان يوماً تاريخياً مميزاً للغاية ، لذلك فإن كأس أوروبا هي الأكثر الاهمية في مسيرتي الكروية".

وكان لقب كأس أمم أوروبا 2016 هو اول لقب يناله رونالدو مع منتخب البرتغال بعدما اهدر ذات اللقب، في بداية مسيرته الكروية عام 2004 عندما خسر امام منتخب اليونان في المباراة النهائية بهدف دون رد.

يشار الى أن رونالدو عزز مكانته في تاريخ الكرة البرتغالية بفضل لقب كأس أمم أوروبا على حساب اساطيرها مثل لويس فيغو و الراحل اوزوبيو و فوتري وآخرين ممن عجزوا عن منح البرتغال لقباً قارياً او عالمياً.