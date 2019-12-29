رابطة الدوري الصيني تحدد سقفا أعلى لرواتب اللاعبين الأجانب









اسماء السيد - قررت رابطة الدوري الصيني تحديد سقف رواتب اللاعبين الأجانب ضمن سياسة وضعها اتحاد اللعبة عام 2013 بهدف تطوير مستوى كرة القدم في البلاد، وتعزيز فرصة منتخبها الوطني وأنديتها على المنافسة في مختلف الاستحقاقات القارية والدولية.

وبحسب ما جاء في حساب رابطة الدوري الصيني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سقف رواتب اللاعبين الأجانب تم تحديده بـ 49 الف جنيه إسترليني اسبوعياً ، أي ما يوازي مليوني جنيه إسترليني في السنة ، اما اللاعبون المحليون فقد تم تحديد راتبهم الأسبوعي بنحو 21 الف جنيه استرليني.

وبموجب القرارات الجديدة، فإنه يتحتم على الأندية التي تنافس في "دوري السوبر الصيني" رصد ميزانية سنوية لا تزيد عن 121 مليون جنيه استرليني ، يتم تخصيص منها 60% فقط للرواتب ، وهو الامر الذي يجبرها على تقليص الأجور و تسقيفها.

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وجاء قرار تحديد سقف الرواتب بعد تقييم سلبي لسياسة الرواتب الخيالية التي استعانت بها الاندية الصينية لجلب ألمع النجوم من أوروبا و اميركا الجنوبية ، حيث لم تسجل نسبة الحضور الجماهيري زيادة في الملاعب ، كما لم يكن هناك اهتمام إعلامي عالمي بمنافسات الدوري ، بالإضافة إلى فشل المنتخب الصيني في بلوغ نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا ، و تسجيله نتائج متواضعة في بطولة كأس أمم آسيا ، مع تسجيل الأندية لنتائج متواضعة في مسابقة دوري أبطال أسيا التي لم تحقق اللقب القاري سوى مرة واحدة في عام 2015.

وشهدت الاعوام الماضية موجة هجرة من أوروبا الى الصين تحت تأثير اغراءات الرواتب الضخمة والتي جعلت بعض النجوم يفضلون اللعب في الصين على اللعب في الدوريات الأوروبية الكبرى على غرار البرازيلي باولينهو الذي رحل عن برشلونة الإسباني و البلجيكي مروان فيلاني الذي غادر مانشستر يونايتد الإنكليزي ، والإيطالي ستيفان الشعراوي الذي انتقل من روما الإيطالي .

هذا ووصلت قيمة الرواتب الاسبوعية لعدد من النجوم إلى 400 الف جنيه استرليني ، أي ما يناهز العشرين مليونا سنوياً على غرار النجم البرازيلي اوسكار و مواطنه هالك، اللذين يتقاضيان نحو 320 الف جنيه إسترليني اسبوعياً .

يشار الى أن قرار تحديد سقف رواتب اللاعبين في الدوري الصيني من شأنه ان يؤدي بحدوث هجرة عكسية سيدشنها اللاعبون الذين قاربت عقودهم على الانتهاء ، حيث أكدت تقارير عن وجود 21 لاعباً أجنبياً تنقضي عقودهم بنهاية عام 2020 ، مما يدفعهم إلى ترك انديتهم قبل انقضاء عقودهم ، وهو ما سيقلص على الأندية التكاليف والنفقات .

