- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة جودة بطلة المصارعة: بحب منى زكى.. وأخلاقى متسمحش بالرد على معاكسات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم هى سارة جودة لاعبة منتخب المصارعة ، والتى يتم تصنيفها على أنها لعبة العنف والقوة، والعضلات، إلا أن سارة أثبتت أن الرياضة شىء والحياة الشخصية شىء آخر.
وظهر من إجابات سارة أنها لا تحب العنف، رغم حبها للرياضة، وتمسكها بالاستمرار فى المجال، فكان معها الحوار التالى..
سارة جودة
بحب الرسم جدا.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
للأسف الرياضة بعدتنى تماما عن كل حاجة فى البيت تنظيف أو طبخ لأنى أساسا مش بعرف.
سارة و اصدقاؤها
يوشيدا بطل المصارعة العالمىمن مطربك المفضل؟
أصالة ومحمد سعيد كل أغانيهم حلوة وبسمعها باستمرار.
سارة جودة لاعبة المصارعة
لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
مدربة مصارعة برضه، لأنى بحب اللعبة جدا ومش متخيلة نفسى فى مجال تانى.
لا طبعا.. مهما كانت الرياضة اللى بلعبها أخلاق اتربيت عليها أني مردش على حد أو ألتفت له.
سيلفى سارة و هالة صديقتها
منى زكى حلوة وجميلة ورقيقة.بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
أكيد الكاجوال بطبيعة ممارستى للرياضة.
بطلة المصارعة
تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟
رياضى هيفهمنى أكتر ويقدر ظروف التدريبات والمباريات والسفر مع المنتخب.
سارة جودة 2
لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟
هسيب الشخص نفسه، وأتمسك بالرياضة لأن هى حياتى.
كانت هذه تفاصيل خبر برة الملعب.. سارة جودة بطلة المصارعة: بحب منى زكى.. وأخلاقى متسمحش بالرد على معاكسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.