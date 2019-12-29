شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سارة جودة بطلة المصارعة: بحب منى زكى.. وأخلاقى متسمحش بالرد على معاكسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيدا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم هى سارة جودة لاعبة منتخب المصارعة ، والتى يتم تصنيفها على أنها لعبة العنف والقوة، والعضلات، إلا أن سارة أثبتت أن الرياضة شىء والحياة الشخصية شىء آخر.

وظهر من إجابات سارة أنها لا تحب العنف، رغم حبها للرياضة، وتمسكها بالاستمرار فى المجال، فكان معها الحوار التالى..



سارة جودة

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

بحب الرسم جدا.

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟

للأسف الرياضة بعدتنى تماما عن كل حاجة فى البيت تنظيف أو طبخ لأنى أساسا مش بعرف.



سارة و اصدقاؤها

من نجمك المفضل؟

يوشيدا بطل المصارعة العالمى

من مطربك المفضل؟

أصالة ومحمد سعيد كل أغانيهم حلوة وبسمعها باستمرار.



سارة جودة لاعبة المصارعة

لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟

مدربة مصارعة برضه، لأنى بحب اللعبة جدا ومش متخيلة نفسى فى مجال تانى.

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لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟

لا طبعا.. مهما كانت الرياضة اللى بلعبها أخلاق اتربيت عليها أني مردش على حد أو ألتفت له.



سيلفى سارة و هالة صديقتها

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟

منى زكى حلوة وجميلة ورقيقة.

بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

أكيد الكاجوال بطبيعة ممارستى للرياضة.



بطلة المصارعة

تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟

رياضى هيفهمنى أكتر ويقدر ظروف التدريبات والمباريات والسفر مع المنتخب.



سارة جودة 2

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى أيه؟

هسيب الشخص نفسه، وأتمسك بالرياضة لأن هى حياتى.