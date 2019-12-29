شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان ومحمود علاء يواسيان سعد سمير: "ستعود أقوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمود علاء نجم دفاع نادى الزمالك، ووليد سليمان لاعب النادى الأهلى، على مواساة سعد سمير، بعد تأكد إصابته بقطع فى وتر أكيليس، خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، ومن المقرر أن يغيب لفترة تقترب من الثمانية أشهر.

وكتب علاء، عبر حسابه على تويتر، "فى الإصابات العزيمة والإصرار أهم سلاح لعودتك سريعا للملعب، وأنت رجل قوى وستعود بإذن الله أقوى من الأول، ألف سلامه يا سعد".



محمود علاء

فيما نشر وليد سليمان صرة برفقة سعد وصحبها بتعليق، "ألف مليون سلامة عليك يا سعد، شفاك الله وعفاك يا حبيبى، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول".



وليد سليمان

وتأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقطع فى وتر إكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى ، وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له ، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

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وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية.

وسوف ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلى فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلى اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل فى إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.