شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يكشف تفاصيل رحلة العودة من زامبيا بعد نقطة زيسكو بدورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر بعثة الزمالك مطار مدينة ندولا الزامبية فى الواحدة ظهر اليوم، فى رحلة تستغرق ثمانى ساعات، إلى أديس أبابا يتخللها ترانزيت فى مطار مابوتو الموزمبيقى لمدة ساعة ونصف، وتغادر البعثة من مطار أديس أبابا إلى القاهرة فى العاشرة مساء اليوم وتصل بعثة الزمالك إلى القاهرة فى الواحدة صباح غدا، الاثنين، بعد خوض مباراة زيسكو يونايتد الزامبى فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات.

وتعادل الزمالك مع بطل زامبيا بهدف لكل فريق فى اللقاء ليرفع الأبيض رصيده إلى أربع نقاط يحتل المركز الثانى فى مجموعته فى حين يأتى زيسكو فى المركز الثالث برصيد نقطتين وأول أغسطس فى المركز الأخير برصيد نقطتين، ومن المقرر أن يستأنف الزمالك تدريباته غدا استعدادا للقاء أسوان المقرر له يوم الخميس المقبل فى الجولة الحادية عشر للدورى.

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وعقب انتهاء اللقاء وجه الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك الشكر للاعبى الفريق بعد التعادل قائلا، "فخور باللاعبين كانوا مقاتلين فى أرض الملعب ومعهم حارس المرمى خاصة أن الفريق يخوض المباريات بصورة مضغوطة والمباراة كانت صعبة ولكن لاعبونا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بروح عالية وكان يمكن أن نخرج فائزين ولكن الحمد لله حافظنا على المركز الثانى".

وأضاف كارتيرون، "فرصتنا جيدة فى التأهل عن المجموعة والمنافسة مفتوحة بين الأربع فرق وأحترم فريق زيسكو ومواجهته الجولة القادمة ستكون صعبة وسنقاتل للنهاية لحجز بطاقة التأهل، البدء بأشرف بن شرقى كان رؤية فنية وكنت أريد مباغتة زيسكو ومفاجأة المنافس والدفع بمصطفى محمد فى الشوط الثانى كان بهدف زيادة النشاط والفاعلية الهجومية وهو ما حدث وسجل اللاعب هدف".

وعن غياب كريم بامبو قال كارتيرون، "اللاعب جزء أساسى من الفريق، ولكنى كنت أحتاج عمر السعيد على دكة البدلاء، وفقا للاحتياجات الفنية للمباراة، مختتما تصريحاته بالتأكيد على أن قيادة الفريق فى وسط الموسم أمر صعب وشاق فنيا فى ظل ضغط المباريات محليا وأفريقيا مشيرا إلى أن التعادل مع زيسكو مقبول وستتحسن النتائج فى الفترة المقبلة.