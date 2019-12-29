شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر عن إصابات الأهلى: لدينا حلول فنية لغياب أى لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، أن الجهاز الفنى لديه حلول فنية لتعويض غياب أى لاعب عن الفريق خلال المرحلة المقبلة، فى ظل وجود مجموعة مميزة من اللاعبين القادرين على تعويض أى غيابات عن صفوف الفريق؛ بسبب ضغط المباريات الناتج عن ضيق الوقت ما بين المشاركة فى بطولتى الدورى الممتاز ودورى أبطال أفريقيا.

وأضاف فايلر، فى تصريحات صحفية، أن الفريق لا يعانى من أى مشاكل فنية بسبب الإصابات قبل مواجهة مصر المقاصة، المقرر لها مساء الأربعاء المقبل، وأن الجهاز الفنى قادر على تعويض تلك الغيابات من خلال وجود اللاعب البديل فى كل مركز داخل صفوف الفريق.

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وأشار المدير الفنى إلى أن تركيز الجهاز منصب على مواجهة مصر المقاصة فى الدوري، بعدما أغلق الفريق ملف دورى الأبطال الإفريقى عقب الفوز مساء السبت على بلاتينيوم بطل زيمبابوى بهدفين نظيفين فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا .

وأوضح فايلر أن مباراة الأهلى أمام بلاتينيوم التى تقام فى زيمبابوى يوم 11 يناير المقبل فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال إفريقيا، سيتم الترتيب لها كما هو معتاد قبل مواجهات الفريق فى المباريات التى تقام خارج مصر، خاصة فيما يتعلق بموعد السفر بسبب الأجواء فى زيمبابوى والتى يرى أنها أجواء طبيعية ومثالية فى كرة القدم.

وصعد الأهلى للمركز الثانى بترتيب مجموعته بدورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز على بلاتينيوم الزيمبابوى بنتيجة 2 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، السبت، على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات، وسجل الثنائية الحمراء وليد سليمان فى الدقيقة التاسعة من رأسية مُتقنة وفى الدقيقة 70 من ضربة جزاء.