شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى لسعد سمير: نعلم أنك ستعود أقوى قريباً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النادى الأهلى، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعى، على الشد من أزر مدافع الفريق سعد سمير ، بعد تأكد إصابته بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، التى انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، مؤكدا أنه سيعود أقوى قريبا، ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكتب النادى الأهلى، "ألف سلامة عليك يا سعد.. نعلم أنك ستعود أقوى قريبا".





وتأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقطع فى وتر أكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى ، وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له ، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية.

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سعد سمير

وسوف ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلى فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.