شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام شيفيلد يونايتد في البربميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 يستضيف ملعب الاتحاد مباراة تجمع بين فريقي مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة العشرين "البوكسينج داي" من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى مانشستر سيتي للإنتفاضة بعد الهزيمة المدوية في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين. بينما يحاول شيفيلد يونايتد من تحقيق نتبجة إيجابية، ليستمر في عروضة الممتازة خلال هذا الموسم. التشكيل المتوقع لـ مانشستر سيتي أمام شيفيلد يونايتد Advertisements حراسة المرمى: كلاوديو برافو. خط الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – بنجامين ميندي. خط الوسط: رودري – كيفن دي بروين – بيرناردو سيلفا. خط الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج. ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر سيتي بالقوة الضاربة أمام شيفيلد يونايتد في البربميرليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.