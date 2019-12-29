شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري متوقع لمباراة ليفربول وولفرهامبتون في البريميرليج والان مع التفاصيل

الأحد 29 ديسمبر 2019 يستضيف ملعب أنفيلد رود مباراة بين المتصدر ليفربول، أمام نظيره وولفرهامبتون العنيد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام وولفرهامبتون: حراسة المرمى: أليسون. خط الدفاع: ميلنر، جوميز، فان دايك، روبرتسون. خط الوسط: فينالدوم، كيتا، ميلنر. Advertisements خط الهجوم: محمد صلاح، ماني، فيرمينو. التشكيل المتوقع لـ وولفرهامبتون أمام ليفربول: حراسة المرمى: باتريسيو. خط الدفاع: ديندونكير، كودي، سايس. خط الوسط: دوهيرتي، نيفيس، موتينيو، فيناجري. خط الهجوم: تراوري، خيمينيز، كوتروني. ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع العلم أن الريدز لديه مواجهة مؤجلة أمام وست هام، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

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