ليفربول من أجل مواصلة مشوارة نحو اللقب أمام وولفرهامبتون العنيد في البريميرليج

الأحد 29 ديسمبر 2019

يستضيف المتصدر ليفربول، نظيره وولفرهامبتون العنيد، مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب أنفيلد.



ليفربول يسعى لمواصلة مشواره من السجل الخالي من الهزائم هذا الموسم، من أجل تحقيق اللقب الغائب عن صفوف الفريق منذ زمن طويل.

بينما يسعى وولفرهامبتون المنتشي بالفوز على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون

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تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وولفرهامبتون

تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

مُعلق مباراة ليفربول وولفرهامبتون

ويعلق رؤوف خليف على تلك المباراة.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 52 نقطة، بفارق 13 نقطة عن ليستر سيتي، و14 نقطة عن مانشستر سيتي، مع العلم أن الريدز لديه مواجهة مؤجلة أمام وست هام، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.