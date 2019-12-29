شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد إصابة سعد سمير بقطع في «وتر أكيلس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها سعد سمير، مدافع الفريق، أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.

وأضاف «محمود» في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.