- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019
تقام اليوم الأحد 29-12-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة أرسنال أمام تشيلسي، وليفربول أمام وولفرهامبتون في البريميرليج.
حيث يلتقي المصري أمام بيراميدز في الكونفدرالية الأفريقية.
ويستضيف ليفربول نظيره وولفرهامبتون، وأرسنال يلتقي أمام تشيلسي، في الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويسلط لكم موقع "الخليج 365"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.
موعد مباريات الدوري المصري
أسوان ضد طلائع الجيش، تقام المباراة في تمام 2:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 3:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أون سبورت.
موعد مباريات الكونفدرالية الإفريقية
المصري ضد بيراميدز، تقام المباراة في تمام 6:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 1.
موعد مباريات الدوري الإنجليزي
أرسنال ضد تشيلسي، تقام المباراة في تمام 4:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 5:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
ليفربول ضد وولفرهامبتون، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
مانشستر سيتي ضد شيفيلد يونايتد، تقام المباراة في تمام 8:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.
موعد مباريات الدوري التونسي
الصفاقسي ضد خلال شابة، تقام المباراة في تمام 3:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 4:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة التونسية الرياضية.
كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 29 - 12 - 2019 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.