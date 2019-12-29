مانشستر سيتي يسعى للإنتفاضة أمام شيفيلد يونايتد في البريميرليج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019

يلتقي فريق مانشستر سيتي أمام نظيره شيفيلد يونايتد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين "البوكسينج داي" من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والمقرر إقامتها على ملعب الاتحاد.



يسعى مانشستر سيتي للإنتفاضة بعد الهزيمة المدوية في الجولة الماضية أمام وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

بينما يحاول شيفيلد يونايتد من تحقيق نتبجة إيجابية، ليستمر في عروضة الممتازة خلال هذا الموسم.

موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

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تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.

معلق مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد

يعلق عصام الشوالي على تلك المباراة.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة، بينما يتواجد شيفيلد يونايتد في المركز السابع برصيد 29 نقطة.