أرسنال بالقوة الضاربة أمام تشيلسي في البريميرليج

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 يلتقي فريق أرسنال أمام نظيره تشيلسي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستقام على ملعب الامارات.

التشكيل المتوقع لـ أرسنال أمام تشيلسي حراسة المرمى: بيرند لينو. خط الدفاع: ديفيد لويز - سوكراتيس باباستاثوبولوس - لوكاس توريرا. خط الوسط: أينسلي مايتلاند نيلس - جرانيت تشاكا - ريس نيلسون - مسعود أوزيل. Advertisements خط الهجوم: بوكايو ساكا - بيير إيميريك أوباميانج - الكسندر لاكازيت. التشكيل المتوقع لـ تشيلسي أمام أرسنال حراسة المرمى : كيبا اريزابالاجا خط الدفاع : أنتونيو روديجر- فيكايو توموري - كورت زوما - سيزار ازبيليكويتا خط الوسط: نجولو كانتي – جورجينهو - إيمرسون بالميري - ويليان خط الهجوم : تامي أبراهام - كالوم هودسون أودوي. ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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