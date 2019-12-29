شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أرسنال يستضيف تشيلسي في قمة الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 29 ديسمبر 2019 يستضيف نادي أرسنال نظيره تشيلسي في ديربي العاصمة البريطانية لندن مساء اليوم الأحد ، وذلك على ملعب الإمارات في إطار منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يسعى أرسنال لتحقيق الفوز والثلاث نقاط تحت القيادة الفنية الجديد لـ ميكيل أرتيتا، والخروج بالثلاث نقاط من تلك المباراة. بينما تشيلسي يتمنى الخروج بنتيجة إيجابية، بعد الهزيمة في الجولة الماضية أمام ساوثهامبتون بهدفين مقابل لا شئ. موعد مباراة أرسنال وتشيلسي Advertisements تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة. القناة الناقلة لمباراة أرسنال وتشيلسي تذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2. معلق مباراة أرسنال وتشيلسي ويعلق حفيظ دراجي على تلك المباراة. ويحتل أرسنال المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد تشيلسي في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

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