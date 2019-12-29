شكرا لقرائتكم سعد سمير : توقيت إصابتى صعب لأننى كنت مشتاق للملعب.. وأستعد للسفر لألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب سعد سمير مدافع الفريق الاول لكرة القدم بالندى الأهلى، عن حزنه لتعرضه للإصابة، مشيرًا إلى أن هذا قضاء الله وقدره، وجاءته في وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة في المباريات بعد فترة غياب طويلة للإصابة في غضروف الركبة.

وقال سعد سمير في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان يتمنى المشاركة مع زملائه بالفريق في مواصلة الانتصارات المحلية والافريقية لإسعاد الجماهير، خاصة أنه "مُشتاق" للمشاركة في المباريات، لكن جاءت الإصابة في مباراة بلاتينيوم أمس لتمنعه من تحقيق حلمه لكن ثقته في زملائه بالفريق والجهاز الفني لا حدود لها، موضحاً أن الجميع في الاهلي عازم على استكمال الانتصارات المحلية والافريقية للحفاظ على لقب الدوري واستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.

وأكد سعد سمير أنه سيُنهي إجراءات السفر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراء الجراحة هناك ليبدأ بعدها برنامج التأهيل والعودة للملاعب، موضحاً أنه واثق من العودة للملاعب مرة أخرى بفضل توفيق الله وإرادته بجانب دعم زملائه والجهاز الفني ومساندة جمهور الفريق.

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وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس التى قاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.