شكرا لقرائتكم محمد عواد يعلق على إصابة سعد سمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق محمد عواد حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، على الإصابة التى تعرض لها سعد سمير لاعب الأهلى، والذى تعرض بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

ونشر عواد عبر صفحته بموقع التغريبدات تويتر مواساة لسعد سمير قائلا: "إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه.. الف سلامة عليك يا سعد إن شاء الله ترجع أحسن من الأول يا حبيبي".

وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب. Advertisements وتأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقطع فى وتر إكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى ، وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له ، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية.

سوف ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلى فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.