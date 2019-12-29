شكرا لقرائتكم كرم جابر بطل المصارعة الأولمبى يعتذر عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اعتذر كرم جابر لاعب منتخب المصارعة والبطل الاولمبي عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف إلى الميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.

قال كرم جابر فى تصريحات: "اعتذار عن المشاركة فى أولمبياد طوكيو واكتفى بالميداليتين الأولمبية الذهبية والفضية، واكتفى أن أكون رقم واحد فى التاريخ الرياضى المصرى، وأضاف اللاعب أنه يتمنى التوفيق لجميع المؤهلين فى الدورة الأولمبية.

ولم يكتف جابر بذلك بل قال: "باختصار كده يبقى الحال على ما هو عليه الرياضة فى مصر عبارة عن ترشيح المناصب"، ولا يوجد وقت كافٍ لتجهيزى بمفردى للدورة الأولمبية فنحن نحتاج التعامل باحترافية حتى تستطيع مصر أن تحرز ميداليات أولمبية.

شهدت الأيام الماضية إعلان كرم جابر أنه سيشارك فى معسكر المنتخب الذى انطلق يوم 20 ديسمبر الجارى بالمركز الأولمبى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو حال حسم الأمر، على أن يعلن موقفه النهائى عقب المعسكر، والذى سيشهد برنامج مختلف عن لاعبى المنتخب، وتدريبات مختلفة أيضا من حيث اللياقة، والأحمال، والاستعداد بصورة كاملة، وحال الاستقرار على المشاركة انتظروا ميدالية أولمبية ثالثة، وأشار جابر إلى أنه سيعقد جلسة بنهاية المعسكر مع رئيس الاتحاد لإعلان موقفه سواء بالمشاركة فى طوكيو 2020 أو الانضمام للجهاز الفنى للمنتخب، على أن يتحدد الموقف النهائى من أراء الخبراء من خلال التدريبات واللياقة التى سيظهر عليها فى المعسكر.

Advertisements

يذكر أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية صرح بأن عودة كرم جابر للعبة المصارعة "قرار عاطفى" أكثر منه فنى، فى ظل سن اللاعب الذى يبلغ 40 عاما فى الوقت الحالى، وكذلك تغيبه عن البطولات والتأهيل منذ سنوات قائلا، "فين كرم من السن والتأهيل والبطولات، فمن الصعب عودته لكننا ندرس كل شىء ولو أقنعنا فلا يوجد مشكلة".