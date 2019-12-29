شكرا لقرائتكم انتهاء موسم سعد سمير مع الأهلي بغيابه 8 شهور بسبب "وتر أكيلس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

Advertisements

وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

وسنهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.