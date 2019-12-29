شكرا لقرائتكم محمد الشامى: الإسماعيلى لم يحسم التأهل وسنقاتل فى لقاء العودة مع الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى محمد الشامى مهاجم وجناح الإسماعيلى وصاحب هدف الانتصار، سعادته بالفوز على فريق الاتحاد على ملعبه وبين جماهيره الكبيرة، مشيرا إلى أن الفوز ساهم فى اعادة البسمة لجماهير الدراويش والذى اراه اهم مكاسب اللقاء.

وأردف :”الإسماعيلى حقق الفوز ذهابا على فريق الاتحاد ولكن لم يتأهل بعد ولقاء العودة لن يكون سهلا وسنقاتل للتاهل للدور قبل النهائى بالبطولة”.

وأكمل تصريحاته المقتضبة :”حققنا المراد من المباراة وهو الانتصار، الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة قاما بتحفيظنا ما قدمناه فى تلك المواجهة الصعبة نظرا لحجم الضغط الجماهيرى”.

وأنهى الشامى: ”تلك المواجهة سبيلنا من أجل استعادة توازنا بمسابقة الدورى وحصد مركز مميز”.

وقام المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى، أمين الصندوق بإهداء درع النادى إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى، وذلك على هامش المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بانتصار الدراويش بهدف دون رد.

يأتى ذلك، فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

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شهد تبادل الدروع كل من المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوا المجلس بجانب محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى.

وأشاد مسئولو الإسماعيلى بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى زعيم الثغر، مشيرا إلى أن تلك المباراة جاءت فى إطار الأخوة والمحبة بين الجانبين.

وحرص لاعبو الإسماعيلى على الاحتفال مع الجماهير التى قامت بمؤازرة ومساندة اللاعبين من أرض ملعب الإسكندرية وذلك بعد الفوز على الاتحاد بهدف نظيف فى ذهاب دور الــ8 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وقامت الجماهير بغناء الأغانى والأهازيج فرحا بهذا الانتصار الغالى عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة وسط أجواء مثالية.

ونال محمد الشامى النصيب الأكبر من هتاف الجماهير باعتباره صاحب هدف الانتصار.