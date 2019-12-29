شكرا لقرائتكم الخطيب يقترب من حسم تجديد رباعى الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقترب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من حسم ملف تجديد الأربعة الكبار في فريق الكرة شريف أكرامي ، حسام عاشور ووليد سليمان وأحمد فتحي بعد عودته من رحلته العلاجية الأخيرة بفرنسا.

تحدث الخطيب في ملف التجديد للرباعى مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة مؤخراً وتحديداً خلال زيارة رئيس النادي مران الفريق ظهر الخميس الماضي ، و علمت "اليوم السابع" أن رئيس الاهلي تعهّد بحسم هذا الملف في غضون الأيام القليلة المقبلة خاصة وأن هناك بعضاً من هذا الرباعي تلقوا عروضاً من أندية محلية وخارجية ويرغبون في حسم مصيرهم لاسيما وأن انتقالات يناير ستبدأ بعد ايام قليلة ومن حق أياً من هذا الرباعي التوقيع لأي نادً في يناير.

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وأوضح مصدر مسئول في القلعة الحمراء أن الخطيب قرر التجديد للرباعي بعد الرجوع للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق وذهب المصدر إلى أن التجديد سيكون لمدة موسمين لكل لاعب وسيتم الانتهاء من هذا الملف سريعاً وفي غضون الأيام القليلة المقبلة حيث يرغب رئيس النادي في توفير كل سُبل الاستقرار والتركيز داخل الفريق من أجل مواصلة الانتصارات المحلية والافريقية لاستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والحفاظ على لقب الدوري،وينوي رئيس الاهلي إعلان التجديد للرباعي قبل سفره مرة أخرى إلى فرنسا أواخر يناير الجاري في رحلة علاجية جديدة.

في الوقت الذي يكثف مسئولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع رامى ربيعة مدافع الفريق لتجديد عقده مع الفريق لمدة 3 مواسم أخرى، خاصة أن عقده مع الفريق الأحمر ينتهى بنهاية الموسم الجارى أيضاً ، وبالتالى يحق للمدافع الدولى التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل. وعقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلى أكثر من جلسة مع رامى ربيعة، إلا أنه لم ينجح فى إقناعه بالتجديد، ليتدخل محمود الخطيب رئيس النادى، والذى من المنتظر أن يعقد جلسة خاصة مع المدافع الدولى لإنهاء الأمر بالتجديد للاعب.