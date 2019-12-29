شكرا لقرائتكم سعد سمير يخضع لجراحة "وتر أكيلس" تحت إشراف طبيب جنش فى ألمانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، إن سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وخرج سعد سمير من مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي ببطولة أفريقيا أمس التى قاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، ويُنهي مسئولو الاهلي حالياً إجراءات سفر سعد سمير إلى المانيا في غضون الأيام القليلة المقبلة لأجراء جراحة أكيلس بعدما أثبتت الأشعة أصابة اللاعب خلال مباراة

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وشهدت الساعات الماضية بدء ترتيبات سفر سعد سمير إلى المانيا لأجراء جراحة أكيلس لدى الخبير الالماني الذى سبق وأجرى نفس الجراحة لمحمود جنش في شهر يوليو الماضي.

وأبدى سعد سمير رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم ، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب ، مُشيراً إلى أنه حزين للغاية لأن الأصابة جاءته في وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة في المباريات بعد فترة غياب أشهر شهرأشهرطويلة للأصابة في غضروف الركبة.

وشدد على أنه كان يتمنى المشاركة مع زملاؤه بالفريق في مواصلة الانتصارات المحلية والافريقية لإسعاد الجماهير خاصة وأنه "مُشتاق" للمشاركة في المباريات لكن جاءت الإصابة في مباراة بلاتينيوم أمس لتمنع من تحقيق حلمه لكن ثقته في زملاؤه بالفريق والجهاز الفني لا حدود لها ، موضحاً أن الجميع في الاهلي عام على إستكمال الانتصارات المحلية والافريقية للحفاظ على لقب الدوري وإستعادة لقب دوري أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.