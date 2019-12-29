بعد الفوز على بلاتينيوم.. مجموعة الأهلي تتعقد.. والنجم الساحلي يواجه مصيرًا صعبًا.. و ليزوي سويسوي يتوعد المارد الأحمر في لقاء الجولة الرابعة

حقق فريق الأهلي، الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز، بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في حصد النقطة السادسة، ولكنه استمر في المركز الثالث، فيما يتصدر الهلال السوداني برصيد 6 نقاط، ويأتي النجم الساحلي في المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما تزيل بلاتينيوم ستارز المجموعة بدون رصيد من النقاط. حسبما ذكر موقع "الوطن".

الأهلي سيواجه بلاتينيوم ستارز، المباراة المقبلة خارج الديار، وفي حال الفوز يرفع رصيده إلى 9 نقاط، ثم يواجه النجم الساحلي التونسي في القاهرة، وفي حال الفوز يصل للنقطة 12، ويضمن التأهل بشكل رسمي، ويصبح مواجهته أمام الهلال السوداني في الجولة الأخيرة تحصيل حاصل.

فيما سيواجه النجم الساحلي مصيرا صعبا حيث يخرج في الجولتين المقبلتين خارج ملعبه، حيث يواجه الهلال بالسودان، في مباراة من المتوقع أن تكون مثيرة ومليئة بالندية بين الفريقين، كونهما يتنافسان على التأهل لدور الثمانية، وفي حال التعادل يصب ذلك في صالح الأهلي، بينما في حال فوز الهلال سوف يعقد موقف الفريق التونسي، الذي يجعل مواجهته أمام الأهلي في القاهرة "حياة أو موت"، لأنه في حال خسارته من الأهلي يضمن توديع البطولة.



بدوره، أبدى ليزوي سويسوي، المدير الفني لبلاتينيوم الزيمبابوي، حزنه عقب خسارة فريقه أمام الأهلي، بهدفين دون رد، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء: "أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة للغاية، ولكن تنقصنا الخبرة، نتيجة رحيل اللاعبين، وهو ما أثر على أداء الفريق في المباراة".

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وأضاف: "أهنئ النادي الأهلي على الفوز، والفريق لا يزال أمامه فرصة للصعود إلى الدور المقبل".

وتابع: "سنطوي صفحة مباراة اليوم، والخسارة، وسنبدأ في التركيز على مباراة العودة في زيمبابوي".

وأضاف مدرب بلاتينيوم: "أمامنا فرصة ثانية في حال تحقيق الفوز، ونعمل على جاهزية اللاعبين للمباراتين المقبلتين".

ونجح الأهلي في الفوز على فريق بلاتينيوم ستارز بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الأهلي نجح في تسجيل أهدافه عن طريق وليد سليمان، في الدقيقتين 8 و69، حيث جاء الهدف الأول بعد رأسية رائعة من وليد سليمان، من عرضية رائعة من علي معلول، من الجهة اليسرى، وفي الدقيقة 69، نجح وليد سليمان، في تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء.