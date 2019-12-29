شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 20 رقما تاريخيا بمباراتى الأهلى والزمالك فى ليلة الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حملت مواجهات قطبى الكرة المصرية أمس، السبت، بدورى أبطال أفريقيا العديد من الأرقام الإيجابية والسلبية أيضا، سواء للأهلى بعد فوزه على بلاتينيوم بطل زيمبابوى، أو للزمالك جراء تعادله أمام زيسكو بطل زامبيا، فى الجولة الثالثة لدورى أبطال أفريقيا.

وحقق النادى الأهلى فوزاً مهماً على فريق بلاتينيوم ستارز بطل زيمبابوى بهدفين نظيفين أحرزهما وليد سليما، بينما تعادل الزمالك أمام زيسكو الزامبى بهدف لكل فريق.

ويحتل الأهلى وصافة المجموعة الثانية بدورى أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن النجم الساحلى التونسى المتصدر بفارق الأهداف، ويأتى الهلال السودانى ثالثاً برصيد 6 نقاط أيضاً ويتذيل بلاتنيوم ستارز الزامبى المجموعة بصفر من النقاط.

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بينما عاد الزمالك بتعادل ثمين من زيمبابوى أمام زيسكو يونايتد، بهدف لكل فريق، رفع الزمالك رصيده فى المجموعة الأولى إلى 4 نقاط احتل بها المركز الثانى، خلف مازيمبى المتصدر بـ7 نقاط، بينما رفع زيسكو رصيده إلى نقطتين، ويتذيل أول أغسطس المجموعة بنقطتين.

ويلتقى الأهلى فى الجولة الرابعة مع بلاتينيوم ستارز الزامبى فى 10 يناير المقبل، بينما يستقبل الزمالك فريق زيسكو يونايتد بطل زيمبابوى، ويأمل الأبيض فى تحقيق الانتصار والاقتراب خطوة من حجز إحدى بطاقتى التأهل لدور الثمانية من دورى أبطال أفريقيا.

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