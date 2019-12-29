شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد عن إصابة سعد سمير: "إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عواد، حارس مرمى نادى الزمالك، على مواساة سعد سمير لاعب النادى الأهلى، والذى تعرض للإصابة بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى أمس ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد.

وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع فى وتر أكيلس، وأضاف أن اللاعب سيجرى جراحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذى سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

ونشر عواد عبر صفحته على تويتر مواساة لسعد سمير قائلا، "إن الله إذا أحب عبدًا ابتلاه.. ألف سلامة عليك يا سعد إن شاء الله ترجع احسن من الأول ياحبيبى".

وتأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقطع فى وتر إكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

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وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية.

سوف ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلى فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.