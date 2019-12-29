شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من سعد سمير على إصابته بقطع فى أكيلس وغيابه عن الأهلى 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى سعد سمير مدافع الأهلي رضاه بقضاء الله وقدره بعد إصابته بقطع فى وتر أكيلس خلال مباراة بلاتينيوم الزيمبابوى أمس ببطولة أفريقيا، موضحاً أن الإصابة قضاء وقدر ولابد من تقبلها بصدر رحب، مُشيراً إلى أنه حزين للغاية لأن الإصابة جاءت فى وقت كان يستعد فيه للعودة والمشاركة فى المباريات بعد فترة غياب أشهر طويلة للإصابة فى غضروف الركبة.

وقال سعد سمير، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه كان يتمنى المشاركة مع زملائه بالفريق فى مواصلة الانتصارات المحلية والأفريقية لإسعاد الجماهير، خاصة أنه "مُشتاق" للمشاركة فى المباريات، لكن جاءت الإصابة فى مباراة بلاتينيوم أمس لتمنعه من تحقيق حلمه لكن ثقته فى زملائه بالفريق والجهاز الفنى لا حدود لها، موضحاً أن الجميع فى الاهلي عازم على استكمال الانتصارات المحلية والأفريقية للحفاظ على لقب الدورى واستعادة لقب دورى أبطال أفريقيا والمنافسة على جميع البطولات التى يشارك فيها الفريق.

وأكد سعد سمير أنه سيُنهى إجراءات السفر إلى ألمانيا خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إجراء الجراحة هناك ليبدأ بعدها برنامج التأهيل والعودة للملاعب، موضحاً أنه واثق من العودة للملاعب مرة أخرى بفضل توفيق الله وإرادته بجانب دعم زملائه والجهاز الفنى ومساندة جمهور الفريق.

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وأعلن الدكتور خالد محمود، طبيب الأهلي، أن سعد سمير أجرى أشعة أثبتت إصابته بقطع فى وتر أكيلس، وأن اللاعب سيجرى جراحة خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناءً على الرؤية الطبية للجراح الذى سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وكان سعد سمير قد غادر مباراة بلاتينيوم الزيمبابوي أمس التى قاز فيها الاهلي بثنائية نظيفة متأثرًا بإصابته، حيث أجرى اللاعب أشعة عقب المباراة أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس.