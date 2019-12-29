شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جابر يعتذر عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتذر كرم جابر، لاعب منتخب المصارعة والبطل الأولمبى، عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو 2020، والذى كان قد أعلن عن تفكيره العودة مرة أخرى إلى حلبات المصارعة والمشاركة فى البطولات المؤهلة لطوكيو لإحراز ميدالية أولمبية ثالثة تضاف للميداليات التى أحرزها من قبل، وكان كرم جابر قد حقق ذهبية أولمبياد أثينا 2004 وفضية لندن 2012.

وقال كرم جابر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أعتذار عن عدم المشاركة فى أولمبياد طوكيو، واكتفى بالميداليتين الأولمبية الذهبية والفضية، واكتفى أن أكون رقم واحد فى التاريخ الرياضى المصرى، وأضاف اللاعب أنه يتمنى التوفيق لجميع المؤهلين فى الدورة الأولمبية.

Advertisements

ولم يكتف جابر بذلك بل قال "باختصار كده يبقى الحال على ما هو عليه، الرياضة فى مصر عبارة عن ترشيح المناصب ،ولا يوجد وقت كافٍ لتجهيزى بمفردى للدورة الأولمبية، فنحن نحتاج التعامل باحترافيه حتى تستطيع مصر أن تحرز ميداليات أولمبية".

وشهدت الأيام الماضية إعلان كرم جابر أنه سيشارك فى معسكر المنتخب الذى انطلق يوم 20 ديسمبر الجارى بالمركز الأولمبى فى إطار الاستعداد للمشاركة فى أولمبياد طوكيو حال حسم الأمر ، على أن يعلن موقفه النهائى عقب المعسكر، والذى سيشهد برنامج مختلف عن لاعبى المنتخب، وتدريبات مختلفة أيضا من حيث اللياقة، والأحمال، والاستعداد بصورة كاملة، وحال الاستقرار على المشاركة انتظروا ميدالية أولمبية ثالثة ، وأشار جابر إلى أنه سيعقد جلسة بنهاية المعسكر مع رئيس الاتحاد لإعلان موقفه سواء بالمشاركة فى طوكيو 2020 أو الانضمام للجهاز الفنى للمنتخب، على أن يتحدد الموقف النهائى من أراء الخبراء من خلال التدريبات و اللياقة التى سيظهر عليها فى المعسكر.

يذكر أن هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية صرح بأن عودة كرم جابر للعبة المصارعة "قرار عاطفى" أكثر منه فنى، فى ظل سن اللاعب الذى يبلغ 40 عاما فى الوقت الحالى، وكذلك تغيبه عن البطولات والتأهيل منذ سنوات قائلا، "فين كرم من السن والتأهيل والبطولات، فمن الصعب عودته لكننا ندرس كل شىء ولو أقنعنا فلا يوجد مشكلة".