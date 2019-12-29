شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى مواسيا سعد سمير: صبرك وقوة إرادتك مفاتيح العودة قبل العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص شريف إكرامى، حارس مرمى النادى الأهلى، على مواساة زميله سعد سمير بعد تأكد إصابته بقطع فى وتر أكيليس، خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، مؤكدا أن الصبر والإصرار وقوة الإرادة هم مفاتيح العودة قبل العلاج.

وقال إكرامى، عبر حسابه على تويتر، "كن على يقين يا صديقى أن حكمة الله سبحانه وتعالى خير من ألم الابتلاء، وأن صبرك وإصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج، ابقى صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما، و تأكد أن كرم الله لن يتأخر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، هترجع أقوى أنا متأكد، ألف سلامة عليك".





وتأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، بقطع فى وتر إكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى ، وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له ، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر إكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

Advertisements

وكان سعد قد غاب عن الأهلى لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقى بدورى أبطال إفريقيا فى النسخة الماضية.

وسوف ينهى مسئولو النادى الأهلى إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وحقق الأهلى فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوى يهبدفين دون رد فى إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.