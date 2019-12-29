شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير يغيب عن الأهلي 8 أشهر لإصابته بقطع فى وتر أكيلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد إصابة سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقطع فى وتر أكيليس خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوى، واضطر سعد سمير لمغادرة ملعب اللقاء فى الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه فى وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامى ربيعة بديلًا له، ومن المقرر أن يجرى سعد عملية جراحية فى وتر أكيليس ومن المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئى فى الرباط الصليبى خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقى بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الماضية.

وسوف ينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

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وحقق الأهلي فوزًا مهمًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.