شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. احتفالات نجوم الكرة بأعياد الكريسماس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد من نجوم الكرة على الاحتفال بأعياد الكريسماس مع عائلتهم ، و نشر عدد من صور الإحتفال عبر صفحات السوشيال ميديا لمشاركة جماهيرهم الإحتفالات .

و تدوال صورة لنجم منتخب مصر المحترف فى صفوف ويست بروميتش الإنجليزى مع زوجته روان مع شجرة الكريسماس خاصة أنه يتزامن الإجتفال بأعياد الكريسماس مع عيد زواجهما الأول .



كما نشر محمد اللاعب العالمى محمد صلاح صورة تجمعه بزوجته و أبنته مكة مع شجرة الكريسماس عبر صفحته الشخصية على إنستجرام ،

وحقق محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى والمنتخب الوطنى العديد من الانجازات خلال العام الجارى، بكونه أول لاعب فى تاريخ كرة القدم المصرية يتوج بلقب كأس العالم للأندية، وأيضا قاد الريدز فى نهاية الموسم الماضى 2018/2019 للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا،

وتضم القائمة النهائية للاعبين المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا لعام 2019 الثلاثى محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادى ليفربول الإنجليزى، ورياض محرز نجم منتخب الجزائر ونادى مانشستر سيتى الإنجليزى، وساديو مانى لاعب منتخب السنغال وليفربول الإنجليزى.

وقاد محمد صلاح وساديو مانى فريق ليفربول للحصول على 3 بطولات عام 2019، وهى دورى أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبى وكأس العالم للأندية.

وحرص ايضا أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى السابق و مصر المقاصة الحالى على مفاججأة نجله بإحضار سانتا إلى المنزل .

فيما نشر الأنجولى جيرالدو، نجم النادى الأهلى ، صورة تجمعه بزوجته ونجله أثناء الاحتفال بالكريسماس عبر حسابه الشخصى على تويتر، حيث أنه رفض وقت سابق فكرة الإعارة لأى نادٍ مصرى خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأعلن اللاعب رغبته فى الرحيل خارج مصر حال رغبة الأهلى إعارته.

بينما تداول أيضا صورة تجمع على معلول التونسى بزوجته و نجله أثناء الإحتفال بالكريسماس ، و أيضا أحمد الميرغنى نجم الزمالك السابق و معه عائلته .

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على معلول و نجله



جيرالدو لاعب الأهلى و عائلته



تريزيجيه و زوجته



محمد صلاح و عائلته



أحمد الميرغنى لاعب الزمالك السابق و عائلته



على معلول و زوجته