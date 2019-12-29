شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشامى: الإسماعيلى لم يحسم التأهل.. وسنقاتل فى لقاء العودة مع الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى محمد الشامى مهاجم وجناح الاسماعيلى وصاحب هدف الانتصار سعادته بالفوز على الاتحاد على ملعبه وبين جماهيره الكبيرة، وأن الفوز ساهم فى إعادة البسمة لجماهير الإسماعيلى، والذى أراه أهم مكاسب اللقاء، مشيراً إلى أن الإسماعيلى حقق الفوز ذهابا على فريق الاتحاد ولكن لم يتأهل بعد، ولقاء العودة لن يكون سهلا وسنقاتل للتأهل للدور قبل النهائى بالبطولة.

وأضاف الشامى، "حققنا المراد من المباراة وهو الانتصار، الجهاز الفنى بقيادة أدهم السلحدار ومحمد محسن أبوجريشة قاما بتحفيظنا ما قدمناه فى تلك المواجهة الصعبة نظرا لحجم الضغط الجماهيرى”.

وأنهى الشامى تصريحاته قائلا، "تلك المواجهة سبيلنا من أجل استعادة توازنا بمسابقة الدورى وحصد مركز مميز".

من ناحية أخرى، أهدى المستشار محمد الكلية عضو مجلس إدارة الإسماعيلى أمين الصندوق درع النادى إلى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى محمد مصيلحى، وذلك على هامش المواجهة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال وانتهت بانتصار الدراويش بهدف دون رد.

يأتى ذلك فى إطار دعم أواصر علاقات الود والمحبة بين الجانبين، والعمل على تحقيق مزيد التعاون والتنسيق خلال الفترة المقبلة.

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وشهد تبادل الدروع كل من المهندس تامر موسى ومحمد إبراهيم عبد الرحيم عضوى المجلس، بجانب محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادى.

وأشاد مسئولو الإسماعيلى بحفاوة الاستقبال من جانب مسئولى زعيم الثغر، مشيرا إلى أن تلك المباراة جاءت فى إطار الأخوة والمحبة بين الجانبين.

وحرص لاعبو الإسماعيلى على الاحتفال مع الجماهير التى قامت بمؤازرة ومساندة اللاعبين من أرض ملعب الإسكندرية وذلك بعد الفوز على الاتحاد بهدف نظيف فى ذهاب دور الــ8 بكأس العرب للأندية الأبطال.

وقامت الجماهير بغناء الأغانى والأهازيج فرحا بهذا الانتصار الغالى عقب إطلاق صافرة نهاية المباراة وسط أجواء مثالية.

ونال محمد الشامى النصيب الأكبر من هتاف الجماهير باعتباره صاحب هدف الانتصار.