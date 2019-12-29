شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينتظر انتهاء "السعيد" من مواجهة المصرى للحصول على توقيعه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر مسؤولو الزمالك، انتهاء عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز من مواجهة المصرى البورسعيدى، التى ستقام اليوم الأحد، على ستاد برج العرب، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية، لعقد جلسة معه غداً الإثنين، للتفاوض معه حول الحصول على توقيعه بداية من شهر يناير المقبل فى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وطالب عبد الله السعيد، مسؤولو الزمالك، بالانتظار لحين الانتهاء من ارتباطه مع بيراميدز بمواجهة المصرى لعقد جلسة التفاوض حول الحصول على توقيعه للأبيض ووافق عبد الله السعيد على الانضمام للزمالك فى شهر يناير المقبل مقابل 15 مليون جنيه فى الموسم الواحد، وهو أعلى عقد للاعبين المحليين فى الزمالك حيث يتقاضى طارق حامد لاعب وسط الأبيض نفس القيمة وفقا لعقده الجديد الذى تم إبرامه مؤخرا.

وكشف مصدر مطلع بالصفقة لـ ”الخليج 365” أن عبد الله السعيد وصلت إليه عروض إماراتية فى الفترة الأخيرة على رأسها عرضا من نادى الوحدة، متابعا إن اللاعب يميل إلى توقيع عقد مدته موسمين ونصف مع نادى الزمالك حال جدية التفاوض معه بعدما كشف نفس المصدر إن مرتضى منصور رئيس الزمالك رحب بإتمام الصفقة وطلب اللاعب فى البداية إن يكون عقده فى الموسم الأول 20 مليون جنيه ثم خفضه إلى 15 مليون جنيه رغبة فى الانضمام للقلعة البيضاء على أن يصل عقده فى آخر موسم إلى 20 مليون جنيه.

وتابع المصدر ذاته إن عبد الله السعيد سيتنازل عن مستحقاته لدى بيراميدز من أجل الانضمام للزمالك فى يناير حال إنهاء التفاوض معه بشكل رسمى خلال الفترة الجارية من قبل مسؤولى الزمالك بعد التفاوض الشفوي الذي تم معه حول مختلف التفاصيل المالية وشارك عبدالله السعيد مع نادى بيراميدز هذا الموسم، فى 15 مباراة بواقع 9 مباريات فى الدورى الممتاز و6 مباريات فى الكونفدرالية، حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى، فيما أحرز هدفين فى بطولة الكونفدرالية.

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ويتفاوض بيراميدز خلال الوقت الحالى مع عبد الله السعيد حول تجديد عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالى مع الفريق بعد علمهم بالمفاوضات التى دارت مع الزمالك خلال الفترة الماضية حيث أكد مسؤولى بيراميدز على تلبية مطالبه للاستمرار مع الفريق فى الفترة المقبلة.

يذكر، أن عبدالله السعيد سبق وأن وقع على عقود انضمام للزمالك الموسم الماضى قبل أن يتراجع ويعود للأهلى مرة أخرى، والذى قام بإعارته لنادى كووبيون بالوسيور الفنلندى، ومنه إلى نادى أهلى جدة السعودى، حتى عاد للانضمام إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية بيناير الماضى.

كما انضم عبدالله السعيد لصفوف المنتخب الوطنى خلال مشاركاته فى بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث شارك مع الفراعنة فى 4 مباريات بالبطولة الإفريقية، التى ودع منافساتها المنتخب من دور الـ16 بعد الهزيمة من جنوب إفريقيا بهدف دون رد، فيما استبعد مع لاعبى بيراميدز من مباريات الفراعنة أمام كينيا وجزر القمر فى الجولتين الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2021، بسبب قرار حسام البدرى، المدير الفنى للفراعنة باستبعادهم بعدما رفض الفرنسى ديسابر، المدير الفنى لبيراميدز السابق، انضمام لاعبيه لمعسكر المنتخب قبل موعد الأجندة الدولية.