رسائل لاعبي الأهلي لسعد سمير بعد "إصابة أكيلس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

حرص لاعبو الأهلي على دعم زميلهم سعد سمير مدافع الفريق بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة بلاتينيوم بطل زيمبابوي مساء أمس السبت، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واضطر سعد سمير -الذي شارك أساسيا في المباراة بعد تعافيه من الإصابة الأولى- إلى مغادرة المباراة بعد دقائق قليلة من انطلاقها بعد تعرضه لإصابة قوية بقدمه اليمنى، ليشارك رامي ربيعة بدلا منه.

ووجه شريف إكرامي رسالة إلى سعد سمير قال فيها: "كن على يقين يا صديقي أن حكمة الله سبحانه وتعالى خير من ألم الابتلاء، وأن صبرك وإصرارك وقوة إرادتك هم مفاتيح العودة قبل العلاج".

وأضاف عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "ابقى صلباً صابراً متفائلاً يا سعد كما عهدتك دائما، وتأكد أن كرم الله لن يتأخر {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا}، هترجع أقوى أنا متأكد، ألف سلامة عليك".

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من جانبه، نشر وليد سليمان صورة له رفقة سعد سمير، وكتب: "ألف مليون سلامة عليك يا سعد، ربنا يتم شفاك على خير، وإن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول".

وكتب أيمن أشرف: "ألف سلامة عليك يا سعد، إن شاء الله ترجع أحسن من الأول، ربنا يرجعك لينا بالسلامة يا حبيبي".

وأعلن الأهلي صباح اليوم الأحد إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس بعد الآشعة التي أجراها، وسيخضع اللاعب لجراحة خلال الأيام المقبلة (طالع التفاصيل).

وتحتاج الإصابة في وتر أكيلس إلى 8 أشهر من أجل التعافي، مما يعني انتهاء الموسم لسعد سمير مع الأهلي.

يُذكر أن وليد سليمان قاد الأهلي للفوز على بلاتينيوم بثنائية نظيفة حملت توقيعه، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى تسع نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.