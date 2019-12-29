ضربة جديدة للأهلي.. إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الأهلي إصابة سعد سمير مدافع الفريق بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في مباراة الفريق أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي أمس السبت في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

واضطر سعد سمير -الذي شارك أساسيا في المباراة بعد تعافيه من الإصابة الأولى- إلى مغادرة المباراة بعد دقائق قليلة من انطلاقها بعد تعرضه لإصابة قوية بقدمه اليمنى، ليشارك رامي ربيعة بدلا منه.

وقال خالد محمود، طبيب الأهلي، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي صباح اليوم الأحد: "أثبتت الآشعة إصابة سعد سمير بقطع في وتر أكيلس".

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وأضاف أن اللاعب سيجري جراحة خلال الأيام القادمة، مؤكدًا أنه سيتم تحديد موعد عودة اللاعب للتدريبات بناء على الرؤية الطبية للجراح الذي سيقوم بإجراء الجراحة للاعب.

وتحتاج الإصابة في وتر أكيلس إلى 8 أشهر من أجل التعافي، مما يعني انتهاء الموسم لسعد سمير مع الأهلي.

وانضم صاحب الـ30 عاما إلى قائمة الإصابات الطويلة للأهلي خلال الموسم الجاري، بعد كل من حمدي فتحي ومحمد محمود وكريم نيدفيد، الذين لم يتحدد موعد عودتهم للملاعب.

يُذكر أن وليد سليمان قاد الأهلي للفوز على بلاتينيوم بثنائية نظيفة حملت توقيعه، ليرفع المارد الأحمر رصيده إلى تسع نقاط بالتساوي مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني.