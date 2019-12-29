تقرير.. ماذا قدّم بيراميدز مع 5 مدربين قبل التجربة الكرواتية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام عادل المحمدي:

منذ أن تقرر تغيير نادي الأسيوطي إلى بيراميدز مطلع الموسم الماضي، والفريق تعاقد مع عدد كبير من المدربين الأجانب، لتولي القيادة الفنية للفريق السماوي.

وأعلن بيراميدز، يوم الجمعة، التعاقد مع الكرواتي أنتي تشاتشيتش، وذلك لتولي تدريب الفريق، خلفًا للفرنسي سباستيان ديسابر، الذي تمت إقالته عقب الهزيمة من الجونة 3-2 في الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يباشر المدير الفني الكرواتي مهامه مع بيراميدز بدءً من مباراة المصري البورسعيدي مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وسبق الكرواتي أنتي تشاتشيتش أربعة مدربين أجانب بجانب مدرب مصري في بيراميدز، نستعرضهم في التقرير التالي:

- ألبرتو فالنتيم

بدأ البرازيلي ألبرتو فالنتيم مهمته التدريبية مع بيراميدز مطلع الموسم الماضي، وبالتحديد في أول يوليو 2018 وحتى 16 أغسطس 2018، حيث قاد الفريق في ثلاث مباريات، فاز في اثنان وخسر واحدة.

- ريكاردو لافولبي

بعد أن فسخ البرازيلي فالنتيم عقده بالتراضي مع بيراميدز، قررت إدارة النادي اللجوء للمدرب المخضرم ريكاردو لافولبي لتولي المقاليد الفنية للفريق في 18 أغسطس 2018، بعدما كان مستشارًا فنيًا بالنادي السماوي.

قاد صاحب الـ66 عاما الفريق في سبع مباريات، فاز في ثلاث وتعادل في مثلها وخسر واحدة، ليتم الاستقرار على رحيله في 29 أكتوبر 2018.

Advertisements

- حسام حسن

بعد تجربتين أجنبيتين وبالتحديد من القارة اللاتينية، قرر بيراميدز تجربة المدرسة المصرية بالتعاقد مع حسام حسن في 29 أكتوبر 2018، حيث أحدث العميد وقتها طفرة كبيرة في صفوف المصري البورسعيدي وحقّق نتائج مبهرة، كان أبرزها الوصول لنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية.

تولى حسام حسن قيادة بيراميدز في 11 مباراة، فاز في ستة وتعادل في خمسة ولم يخسر أي مباراة، وتمت إقالته بعد المباراة الشهيرة أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل 3-3 في 24 يناير بالدوري المصري.

- رامون دياز

عاد فريق بيراميدز مجددا إلى المدرسة اللاتينية بالتعاقد مع الأرجنتيني رامون دياز، خلفًا لحسام حسن، ليستمر الأرجنتيني في قيادة بيراميدز حتى نهاية الموسم.

وخاض دياز مع بيراميدز 12 مباراة، فاز في ثمانية، حيث كان أبرز هذه الانتصارات الفوز على قطبي الكرة المصرية بنتيجة 1-0، كما تعادل في ثلاث مباريات وخسر لقاء وحيد أمام الجونة 2-1، ليقود الفريق إلى المركز الثالث في بطولة الدوري العام ويتأهل بيراميدز للكونفدرالية الأفريقية لأول مرة في تاريخ النادي.

- سباستيان ديسابر

تعاقد نادي بيراميدز، مطلع الموسم الجاري، مع الفرنسي سباستيان ديسابر، المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، ليتولى تدريب الفريق، بداية من الموسم الحالي .

قاد ديسابر فريق بيراميدز إلى نهائي كأس مصر أمام الزمالك، إلا أنه خسر بثلاثية نظيفة، بعدما تخطى الأهلي في دور الـ16 للبطولة ذاتها.

كما قاد الفرنسي بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز خلال ثماني مباريات، ولكنه لم يحقق النتائج المرجوة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مثلها وتلقى الهزيمة في مواجهتين أمام الزمالك 2-0 والجونة 3-2، بينما كانت نتائجه الإيجابية على الصعيد الأفريقي وتحقيق رقم قياسي بالفوز في ثماني مباريات إفريقية متتالية في أول مشاركة للفريق، وهو الأمر الذي لم يفعله أي ناد مصري آخر.