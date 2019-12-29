دفاع اضطراري و3 فرص.. كيف يواجه ليفربول قاهر السيتي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يستضيف ليفربول على ملعبه وبين جماهيره خصمًا ليس بالسهل؛ عندما يواجه وولفرهامبتون مساء اليوم الأحد، في مباراة تأتي ضمن الأسبوع الـ20 من الدوري الإنجليزي.

ليفربول والذي حقق فوزًا ساحقًا في الجولة الماضية على حساب ليستر سيتي بأربعة أهداف دون رد - سيخوض لقاءً ناريًا بمواجهة قاهر بطل الدوري الإنجليزي في آخر موسمين (مانشستر) سيتي والذي خسر الجولة الماضية (3-2).

يورجن كلوب سيكون أمام ضغط حقيقي لعدة أسباب يأتي من أبرزهم كيفية مواجهة وولفرهامبتون خاصة أن "الريدز" يعاني من ضغط المباريات بجانب كثرة الإصابات التي ضربت أعمدة الفريق.

السؤال الأبرز عند متابعي ليفربول هو: كيف سيواجه كلوب وولفرهامبتون؟

دفاع اضطراري وتغيير هجومي محتمل.

- دفاع اضطراي

كلوب قبل مباراة وولفرهامبتون اشتكى من ضغط المباريات في وقت زمني قليل؛ الأمر الذي يُعرض لاعبيه للإرهاق ما وضع كلوب في مأزق لقلة العناصر المتاحة له وتحديدًا في الجانب الدفاعي.

Advertisements

ليفربول يعاني من قلة العناصر الدفاعية وتحديدًا بغياب ثنائي قلبي الدفاع جويل ماتيب وديجان لوفرين، فاعتمد في الفترة الأخيرة على الثنائي فيرجيل فان دايك وجو جوميز، ومن المتوقع بشكل كبير أن يظهر الثنائي مرة أخرى في مباراة وولفرهامبتون.

في المقابل، ليس أمام يورجن كلوب سوى حل وحيد إذا ما أراد إراحة أندري روبيرتسون وألكسندر أرنولد سوى الاعتماد على جيمس ميلنر والذي يمتلك القدرة في المشاركة بالمركزين.

- فرصة للثنائي

بالنظر إلى وسط الملعب، ليفربول يمتلك عناصر مشاركة، على الرغم من إصابة الثنائي فابينيو وأليكس تشامبرلين خاصة مع عودة فينالدوم في مباراة ليستر سيتي الماضية بعد غيابه عن المشاركة في كأس العالم للأندية خلال مباراتي مونتيري المكسيكي وفلامينجو البرازيلي.

في المباراة الماضية ظهر الثلاثي جوردان هندرسون ونابي كيتا وفينالدوم إلا أن شيردان شاكيري وآدم لالانا لديهما فرصة في الظهور خلال لقاء الأحد من أجل اتباع سياسة التدوير الذي استخدمه في الفترة الأخيرة.

- عودة أوريجي

التغيير في الجانب الهجومي محتمل بشكل كبير لكن من يكون خارج التشكيل والتواجد على مقاعد البدلاء بدلاً من ديفوك أوريجي والذي يعتمد عليه كلوب كبديل نظرًا لمشاركة الثلاثي روبيرتو فيرمينو وساديو ماني ومحمد صلاح بصورة أساسية.

آخر مباريات أوريجي والتي شارك فيها أساسيًا كانت في مباراة إيفرتون والتي شهدت تألقه بتسجيله هدفين في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بخمسة أهداف مقابل هدفين في قمة الأسبوع الخامس عشر بديربي الميرسيسايد.