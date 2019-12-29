تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأحد المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأحد مع عدد من المباريات المتنوعة. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: كأس الكونفيدرالية الأفريقية المصري × بيراميدز- الموعد 18:00 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 1. الدوري الإنجليزي الممتاز Advertisements آرسنال× تشيلسي - الموعد 16:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2. ليفربول× وولفرهامبتون - الموعد 18:30 مساءً - القناة الناقلة beIN Sports HD 2. مانشستر سيتي × شيفيلد يونايتد - الموعد 20:00 مساءً- القناة الناقلة beIN Sports HD 2.. الدوري المصري أسوان× طلائع الجيش - الموعد 14:30 مساءً - القنوات الناقلة أون سبورت - تايم سبورتس.

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