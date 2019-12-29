ويستهام يونايتد الإنجليزي يعلن إقالة مدربه التشيلي بلجريني

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن (د ب أ)
أعلن نادي ويستهام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن رحيل مدربه التشيلي مانويل بلجريني، وذلك عقب سلسلة من النتائج السيئة في بطولة الدوري كان أخرها الخسارة أمام ليستر سيتي 1 / 2، أمس السبت في المرحلة العشرين من المسابقة.
وذكر ويستهام في بيان له عبر موقعه الإلكتروني ، أن مجلس إدارة النادي وجه الشكر لبلجريني على الأشهر الـ18 الماضية التي تولى فيها تدريب الفريق.
وقال ديفيد سوليفان رئيس النادي إنه محبط من إضطرار النادي لاتخاذ القرار بإقالة بلجريني، مشيدًا بالأخير ومعبرًا عن امتنانه للعمل معه.
ويحتل ويستهام المركز السابع عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة .
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