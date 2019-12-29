رياضة | عاجل.. تأكد إصابة سعد سمير بوتر أكيليس ومدة غياب صادمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تأكد إصابة سعد سمير بوتر أكيليس ومدة غياب صادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأكد إصابة سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقطع في وتر إكيليس وذلك خلال مباراة الفريق الأحمر أمس أمام بلاتينيوم بطل زيمبابوي.

وكان سعد قد اضطر لمغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.

ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيليس حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.

وكان سعد قد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب إفريقي بدوري أبطال إفريقيا في النسخة الماضية.

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وينهي مسئولو النادي الأهلي إجراءات سفر اللاعب خلال الساعات القليلة الماضية إلى ألمانيا للخضوع للعملية الجراحية.

وكتب والد اللاعب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيس بوك": "لله الأمر من قبل ومن بعد قطع فى وتر أكيلس.. بعدإصابة في الركبة وغياب ٨ شهور.. لا تحزن إن الله معنا..الحمد لله نسألكم الدعاء".

وحقق الأهلي فوزًا هامًا مساء أمس السبت على ضيفه بلاتينيوم بطل زيمبابوي يهبدفين دون رد في إطار مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبدأ الأهلي اليوم الأحد الاستعداد لمواجهة مصر المقاصة المقبلة والمقرر لها مسا الأربعاء المقبل في إطار مباريان الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.