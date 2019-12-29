رياضة | الأهداف تغني ليونيل ميسي عن ألقاب 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهداف تغني ليونيل ميسي عن ألقاب 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعب في العالم خلال حفل جوائز الفيفا الذي أقيم بمدينة ميلانو الإيطالية في 23 سبتمبر الماضي لعام 2019

رقم قياسي

وحقق ميسي رقمًا قياسيًا خاصًا للغاية بعدما أصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة 6 مرات متفوقًا بذلك على منافسه التقليدي البرتغالي كريستيانو رونالدو شريكه السابق في صدارة القائمة الذهبية للجائزة حيث أحرز رونالدو هذه الجائزة 5 مرات.

ولم تمض سوى أسابيع قليلة حتى أحرز ميسي جائزة أخرى على نفس القدر من الأهمية وهي جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية المتخصصة.

ونظرًا لاختلاف معايير التقييم بين الجائزتين العريقتين واختلاف هوية الفائز بالجائزتين في بعض الأعوام سابقًا، كان فوز ميسي بكليهما في 2019 تأكيدًا على أحقيته بالجائزتين رغم إخفاقه مع برشلونة في دوري الأبطال ومع المنتخب الأرجنتيني في كوبا أمريكا.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يحرز فيها ميسي كلا من الجائزتين منذ 2015 لتكون الأولى له في كل منهما بعد فك الشراكة التي جمعت بين الفيفا و"فرانس فوتبول" بين عامي 2010 و2015 علمًا بأن ميسي توج بالجائزة خلال تلك الفترة 4 مرات بخلاف فوزه أيضًا بكل من الجائزتين على حدة في 2009.

أهداف غزيرة

والحقيقة أن ميسي قدم الكثير من العروض والأهداف الغزيرة في عام 2019 ليحصد أكبر قدر من الأصوات في الاستفتاء على كل من الجائزتين متفوقًا على فان دايك الذي قاد ليفربول للقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2005.

ولعبت العروض الفنية المميزة لميسي ومهارات وأهداف اللاعب التي أمتعت عشاق اللعبة دورًا أكبر من منصات التتويج والقوة في الأداء للدولي الهولندي أو الدون البرتغالي.

وكان ميسي حل خامسًا في الاستفتاء على جائزة الكرة الذهبية في 2018 والتي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني لدوره في فوز الريال بلقب دوري الأبطال الأوروبي وبلوغ المنتخب الكرواتي المباراة النهائية لكأس العالم 2018 بروسيا.

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ولكن ميسي تصدر التصويت على كل من الجائزتين في 2019 متفوقا بفارق كبير على فان دايك ورونالدو الذي حل ثالثًا خلف الهولندي في كل من الجائزتين.

عرش الليجا

وإذا كان فاز مع فريقه بلقب الدوري الإسباني ورفع رصيده من الألقاب إلى 34 لقبًا مع برشلونة منها 10 ألقاب في الليجاء ساهم في فوزه بلقب جائزة "الأفضل"، فإن الأهداف لعبت دورها في فوزه بجائزة الكرة الذهبية.

وأحرز قائد برشلونة 46 هدفًا وصنع 17 لزملائه في 54 مباراة بمختلف البطولات مع ناديه ومنتخب بلاده خلال 2019 حتى موعد تتويجه بجائزة الكرة الذهبية في الثاني من كانون أول/ديسمبر الحالي.

كما رفع البرغوث رصيده من الأهداف التي يحرزها من الركلات الحرة إلى 52 هدفًا في مسيرته الكروية حتى الآن ومن بينها 46 هدفًا لبرشلونة و6 أهداف للتانجو الأرجنتيني.

ورغم هزيمة برشلونة أمام ليفربول في المربع الذهبي لدوري الأبطال، تصدر ميسي قائمة هدافي البطولة في الموسم الماضي برصيد 12 هدفًا في 10 مباريات، كما اختير الهدف الذي سجله من ضربة حرة في مرمى ليفربول ليكون أفضل هدف في البطولة بالموسم الماضي.

أسطورة برشلونة

وإلى جانب أنه أصبح اللاعب الأكثر حصدا للبطولات في تاريخ برشلونة، عادل ميسي رصيد الأسطورة تيلمو زارا في عدد مرات الفوز بجائزة "بيتشيتشي" التي تمنح لهداف الليجا، بعدما حصد الجائزة للمرة السادسة في مسيرته الكروية حتى الآن وهو ما لم يحققه أي لاعب منذ أن نجح زارا في هذا عام 1953.

كذلك عزز ميسي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا على مدار الموسم حيث تصدر القائمة برصيد 36 هدفا ليفوز بالجائزة للمرة السادسة كما أصبح أول لاعب يفوز بهذه الجائزة في 3 مواسم متتالية.