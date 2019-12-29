رياضة | أصعب سيناريو لتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال (النقطة 11 هي الحل)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصعب سيناريو لتأهل الأهلي لربع نهائي دوري الأبطال (النقطة 11 هي الحل) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقدت فرص نادي الأهلي في التأهل إلى دور الثمانية عن المجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تساويه مع الهلال السوداني والنجم الساحلي في رصيد 6 نقاط بعد مرور 3 جولات من هذه المجموعة.

وفاز الأهلي على بلاتينيوم ستارز بهدفين نظيفين في الجولة الثالثة بينما نجح الهلال مع مدربه حمادة صدقي في انتزاع فوز ثمين على النجم الساحلي في تونس.

مباريات الأهلي

ويخرج الأهلي لمواجهة بلاتينيوم في الجولة المقبلة ثم يستضيف النجم الساحلي قبل أن يختتم مبارياته في المجموعة ضد الهلال في السودان.

مباريات الهلال

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ويستضيف الهلال نظيره النجم في الجولة الرابعة ثم يخرج لموقعة بلاتينيوم قبل أن يستضيف الأهلي في الجولة الأخيرة.

مباريات النجم الساحلي

يحل النجم ضيفًا على الهلال ثم يخرج لمواجهة الأهلي قبل أن يستضيف بلاتينيوم في الجولة الأخيرة.

فرص الأهلي والسيناريوهات الأقرب

بات نادي الأهلي مع مدربه رينيه فايلر مطالبًا بالوصول إلى النقطة رقم 11 على الأقل لضمان التأهل وأصبح مطالبًا في المقام الأول بالفوز على بلاتينيوم في زيمبابوي ثم النجم الساحلي في مصر حتى لا تتعقد مواجهة الهلال في السودان.

في حالة فوز الأهلي على بلاتينيوم وخسارة النجم في السودان مع فوز الهلال بعد ذلك على بلاتينيوم وهو المتوقع نظريًا ستصبح موقعة الفريق الأحمر مع بطل تونس نارية في استاد السلام لأن الهلال وقتها سيكون وصل إلى 12 نقطة بينما الأهلي 9 نقاط والنجم 6 فقط، وفي هذا الموقف الفوز للأحمر يعني خروج النجم بشكل رسمي أما التعادل بينهما فيعني أن الأهلي سيكون بحاجة إلى عدم الخسارة في السودان بينما الهزيمة فستكون القلعة الحمراء مع الهلال مصيرية لكل منهما.