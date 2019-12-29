رياضة | أرسنال يتحدى تشيلسي في ديربي ساخن بين أرتيتا ولامبارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يتحدى تشيلسي في ديربي ساخن بين أرتيتا ولامبارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق أرسنال نظيره تشيلسي في الساعة الرابعة عصرًا في ديربي لندن ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي

ويحتل تشيلسي المركز الرابع برصيد 32 نقطة بينما أرسنال في المركز الثاني عشر برصيد 24 نقطة.

وسقط تشيلسي في فخ الخسارة 5 مرات في آخر 7 مباريات مع مدربه فرانك لامبارد لكنه في الوقت نفسه يملك تاريخَا مميزًا خارج ملعب ستامفورد بريدج حيث فاز 6 مرات في 9 مباريات.

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ويبحث أرسنال في اللقاء الثاني الرسمي لمدربه الجديد أرتيتا عن تحقيق فوزه السادس في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الانجليزي لإحياء آماله في إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.

وأعلن الموقع الرسمي لنادي أرسنال عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن غيابات الفريق اللندني قبل موقعة تشيلسي في ديربي لندن حيث أكد أن التقييم مستمر للاعب الدولي الإسباني داني سيبايوس والمهاجم البرازيلي مارتنيلي والظهير الدولي الإسباني هيكتور بيليرين بالإضافة إلي المدافع الدولي الإنجليزي روب هولدينج لتحديد مدى جاهزيتهم للمباراة اليوم الأحد أمام نادي تشيلسي في ديربي لندن.

وخسر نادي تشيلسي على أرضه ووسط جماهيره بنتيجة أمام نظيره نادي ساوثهامبتون في الجولة الماضية بينما تعادل نادي أرسنال خارج أرضه أمام نظيره فريق بورنموث بنتيجة 1 / 1.