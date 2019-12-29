رياضة | المصري وبيراميدز في قمة فض الاشتباك بالكونفيدرالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المصري وبيراميدز في قمة فض الاشتباك بالكونفيدرالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق المصري نظيره بيراميدز في الساعة السادسة مساء اليوم على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى في دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

ويتصدر فريق بيراميدز جدول تدريب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفارق الأهداف عن المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال

ويسعى المصري وبيراميدز لتحقيق الفوز والظفر بالثلاث نقاط لفض الاشتباك حول صدارة المجموعة التي تضم أيضًا إينوجو رينجرز ونواذيبو.

ويدخل بيراميدز مواجهة المصري البورسعيدي مع مديره الفني الجديد أنتي تشاتشيتش الذي تولى المسئولية بعد إقالة الفرنسي سباستيان ديسابر.

Advertisements

قائمة بيراميدز ضد المصري

"أحمد الشناوي، مهدي سليمان، أحمد دعدور، علي جبر، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكري، ويلفريد كانون، رجب بكار، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، أحمد توفيق، محمود حمادة، عبد الله السعيد، عمر جابر، إبراهيم حسن، عمر العيوني، محمد فاروق، إسلام عيسى، أحمد علي، دودو الجباس، جون أنطوي".

قائمة المصري ضد بيراميدز

"أحمد مسعود، أحمد عبد الفتاح، محمد شحاتة، إسلام أبو سليمة، أحمد شوشة، كريم العراقي، عمر كمال، محمود حمد، عمرو موسى، فريد شوقي، إيزي إيميكا، سعيدو سيمبوريه، أحمد ياسر، حسين رجب، حسن علي، إسلام عطية، أحمد عادل ، عبد الناصر محمد، مفتاح طقطق، محمد جابر، محمود وادي، أوستين أموتو".